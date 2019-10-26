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Боевики на Донбассе применили запрещенные гранатометы и пулеметы

Новости » Общество    26.10.2019 - 20:35
Боевики на Донбассе применили запрещенные гранатометы и пулеметы
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела неподалеку Невельского и Марьинки. Тут боевики применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций вблизи Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на протяжении минувших суток, 25 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены 3 украинских военнослужащих. Один военных был ранен во время обстрела, а другие - подорвались на растяжке. Всего за сутки враг 13 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе.

Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов Боевики на Донбассе применили запрещенные гранатометы и минометы
Темы: Новости ООС
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