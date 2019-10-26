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За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 07:40
За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 13 раз нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил в пятницу,25 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив трех военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Один военный ранен в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной врагом растяжке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов: неподалеку Новомихайловки, возле Красногоровки, дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки, возле Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Новозвановки, недалеко от Хутора Вольного, возле Луганского, недалеко от Золотого-4 (вне участка разведения), в районе Травневого.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - противник вел огонь из подствольных гранатометов возле Хутора Вольного и из СПГ - неподалеку Новолуганского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в Житомире суд решил арестовать женщину, которая способствовала деятельности так называемой "ДНР".

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