Бойовики на Донбасі застосували заборонені гранатомети і кулемети

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування РФ і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли неподалік Невельського і Мар'їнки. Тут бойовики застосували великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів наших позицій поблизу Новолуганського, Хутора Вільного, Золотого. Бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, підствольні гранатомети, стрілецьку зброю.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил були поранено 3 українських військовослужбовців. Один військових був поранений під час обстрілу, а інші - підірвалися на розтяжці. Всього за добу ворог 13 разів порушував режим припинення вогню на Донбасі.