Боевики на Донбассе снова применили запрещенное оружие

В течение суток, 21 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе дважды нарушили режим "тишины". Оккупанты в очередной раз использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
"По состоянию на 12:00 зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
В частности, в районе населенного пункта Каменка враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.
Кроме то, в районе населенного пункта Шумы враг вел огонь из стрелкового оружия.
По информации силового ведомства, ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский защитник получил ранения.
При этом враг применял также оружие, запрещенное Минскими договоренностями.