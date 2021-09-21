Бойовики на Донбасі знову застосували заборонену зброю

Протягом доби, 21 вересня, збройні формування РФ на Донбасі двічі порушили режим "тиші". Окупанти вчергове використали заборонену Мінськими угодами зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.
"Станом на 12:00 зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в районі населеного пункту Кам’янка ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
Крім то в районі населеного пункту Шуми ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
За інформацією силового відомства, жоден український військовий внаслідок обстрілів не постраждав.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.
При цьому ворог також застосовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями.