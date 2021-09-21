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Бойовики на Донбасі знову застосували заборонену зброю

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Донбас, Вівторок 21 вересня 2021 15:15
Бойовики на Донбасі знову застосували заборонену зброю Фото: бойовики на Донбасі знову застосували заборонену зброю (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

Протягом доби, 21 вересня, збройні формування РФ на Донбасі двічі порушили режим "тиші". Окупанти вчергове використали заборонену Мінськими угодами зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

"Станом на 12:00 зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі населеного пункту Кам’янка ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

Крім то в районі населеного пункту Шуми ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

За інформацією силового відомства, жоден український військовий внаслідок обстрілів не постраждав.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.

При цьому ворог також застосовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

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