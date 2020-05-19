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Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, потерь нет

Новости » Происшествия     19.05.2020 - 17:49
Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, потерь нет
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня

Во вторник, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом боевики применили запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Оккупанты на Донбассе применили минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки, Красногоровки и Тарамчук противник применял гранатометы различных систем.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские войска подавляли огонь противника, ликвидировав одного боевика.

Кроме того, правоохранители расследуют факт участия снайперов РФ в обстреле позиций ОС в Луганской области в феврале текущего года. Тогда в результате обстрелов позиций ООС вблизи Новотошковского один украинский военный был убит, еще один - ранен.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ДонбассООС
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