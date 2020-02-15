Боевики на Донбассе снова применили запрещенное вооружение

С начала текущих суток, 15 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12 часов российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, применяя при этом запрещенное вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были обстреляны украинские укрепления в районе Травневого, Орехового и Марьинки. Вблизи Красногоровки боевики применили противотанковую управляемую ракету (ПТРК).

Напомним, ранее сообщалось, что 14 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения. Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров. Всего оккупанты 13 раз открывали огонь по украинским укреплениям.

Также РБК-Украина писало, что новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков на Донбассе с целью создания провокации. В украинской разведке отметили, что отсутствие взаимодействия между боевиками и спецназовцами приводит к боевым потерям.