Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие

С начала текущих суток, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи населенного пункта Березово.

Также боевики трижды обстреляли Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы. Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 января в районе проведения ООС на Донбассе были зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Российские наемники применяли минометы 82-го и 120-го калибров. В результате вражеской активности ни один украинский военный не пострадал.

Также РБК-Украина сообщало, что 28 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Военные получили боевые травмы.