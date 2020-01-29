Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие

С начала текущих суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела, а именно неподалеку Марьинки и вблизи населенного пункта Пески.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Орехово и три раза рядом с Новотошковским

"Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы. Сегодня, 29 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января на Донбассе двое украинских военных подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Военные выжили - у них боевые травмы.

Кроме того, украинские разведчики задержали на Донбассе диверсанта боевиков "ДНР".