Бойовики на Донбасі застосували міномети, постраждав військовий

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Найманці застосовували міномети та артилерійські системи

З початку п'ятниці, 10 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС в Facebook.

За даними штабу, сьогодні російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, артилерійський систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї було обстріляно українські позиції в районі населених пунктів Оріхове, Луганське, Південне та Мар'їнка.

"Сьогодні, 10 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, за уточненими даними штабу ООС, минулої доби, 9 січня, на Донбасі було поранено 4 українських військовослужбовців, ще один військовий загинув. Вчора російські незаконні збройні формування 6 разів порушували режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі загинув Микола Довженко, військовослужбовець 28 окремої механізованої бригади ЗСУ. Військовий загинув в результаті смертельного поранення ворожою кулею.