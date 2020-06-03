Боевики на Донбассе придерживаются режима "тишины"

Боевики на Донбассе от начала суток ни разу не проявляли активности. На линии разведения войск наблюдается режим "тишины".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики по состоянию на 12:00 вооруженную активность сегодня не проявляли. Украинские защитники придерживаются режима "тишины" на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать отпор на враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что базовым условием дальнейшего разведения сил и разминирования на Донбассе является полное прекращение огня. По его словам, без этого невозможно будет реализовать договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 июня, оккупационные войска устроили 9 обстрелов, в результате чего один военный получил ранения во время обстрелов.

Кроме того, вчера вечером оккупационные войска на Донбассе разместились в жилых районах и обстреливали украинские войска, чтобы спровоцировать их на обстрелы и в сторону мирных районов.