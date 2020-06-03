Бойовики на Донбасі дотримуються режиму "тиші"

Бойовики на Донбасі від початку доби жодного разу не проявляли активності. На лінії розведення військ спостерігається режим "тиші".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики станом на 12:00 збройну активність сьогодні не проявляли. Українські захисники дотримуються режиму "тиші" на лінії бойового зіткнення та перебувають напоготові дати відсіч на ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що базовою умовою подальшого розведення сил і розмінування на Донбасі є повне припинення вогню. За його словами, без цього буде неможливо реалізувати домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 червня, окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, у результаті чого один військовий дістав поранення під час обстрілів.

Крім того, вчора ввечері окупаційні війська на Донбасі розмістились у житлових районах та обстрілювали українські війська, аби спровокувати їх на обстріли і в бік мирних районів.