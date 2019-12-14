Боевики на Донбассе придерживаются режима прекращения огня

С начала субботы, 14 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не были зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 незаконные вооруженные формирования Российской Федерации ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих из состава Об'объединенных сил также нет.

Кроме того, в министерстве рассказали о состоянии военного, который получил вчера, 13 декабря, травмы в зоне проведения ООС на Донбассе. Сейчас состояние военного удовлетворительное, его направили в военно-медицинское учреждение.

Напомним, ранее в штабе Объединенных сил сообщали, что боевики на Донбассе препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Российские наемники задерживают наблюдателей на блокпостах и не пропускают на оккупированную территорию, в том числе на участки разведения.

Также РБК-Украина писало, что 13 декабря в результате обстрелов боевиков один из военнослужащих Объединенных сил был травмирован. Вчера оккупанты десять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Противник применял минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.