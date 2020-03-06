Боевики на Донбассе повредили трансформатор и обвинили силы ООС

Российские незаконные вооруженные формирования вечером 6 марта повредили трансформаторную подстанцию вблизи оккупированного Желтого и обвинили в этом украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, инцидент произошел, когда оккупанты отрабатывали плановые мероприятия по установке минно-взрывных заграждений вблизи оккупированного Желтого. Вследствие нарушений мер безопасности произошел взрыв, который повредил трансформаторную подстанцию.

"Непрофессионализм вражеских саперов привел к возгоранию трансформаторной подстанции, которая подавала электропитание в населенный пункт Желтое", - рассказали в ООС.

Отмечается, что для сокрытия собственной некомпетентности пророссийские боевики обвинили подразделения Объединенных сил в обстрелах.

"Подразделения Объединенных сил никогда не открывают огонь, если в зоне поражения потенциально может оказаться мирное население или находятся социальные объекты", - отметили в штабе.

Напомним, ранее оккупанты с целью обвинения подразделений Объединенных сил в срыве минских договоренностей распространили ложную информацию о возвращении украинских военных на старые позиции на участке разведения вблизи Петровского.

Также РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе распространяют фейковую информацию относительно возможной активизации боевых действий. Это необходимо для убеждения комиссии с РФ в необходимости выделения дополнительных средств.