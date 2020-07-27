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Бойовики на Донбасі після півночі двічі відкривали вогонь

Донбас, Понеділок 27 липня 2020 12:20
Бойовики на Донбасі після півночі двічі відкривали вогонь
Фото: бойовик на Донбасі (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Анастасия Рокитна

Один з обстрілів з боку бойовиків був в 0:20-0:45

З початку припинення вогню бойовики здійснили два обстріли. Ситуація на ліній розмежування стабільна та контрольована.

Про це повідомив на брифінгу командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко.

За його словами, один з обстрілів з боку бойовиків був в 0:20-0:45. Втрат з боку українських військових немає.

"Наші підрозділи поки мовчать. Той обстріл, який був вночі, загрози життю особового складу не складав. І десь близько 9 години ранку за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили три постріли та встановили три міни", - заявив він.

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