Боевики на Донбассе перегоняют артиллерию через жилые районы, - InformNapalm

Международное волонтерское сообщество InformNapalm сообщает, что боевики на Донбассе перегоняют артиллерию через жилые районы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сообщества.

Так, в InformNapalm указывают, что обострение на Донбассе 24 января было спланировано российскими гибридными войсками и готовилось за несколько дней.

"Обострение на Донбассе 24 января было спланировано российскими гибридными войсками и готовилось за несколько дней. Такой вывод сделали волонтеры международного сообщества InformNapalm на основе разведки и анализа открытых источников. Накануне атаки, 22-23 января, боевики перебрасывали крупнокалиберные артиллерийские системы, в том числе и через жилые районы оккупированных населенных пунктов на Донбассе", - указано в сообщении.

Сообщество обращает внимание, что в отчете СММ ОБСЕ за пятницу указывалось, что наблюдатели зафиксировали перемещение трех единиц самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С", 120 мм, которые направлялись на запад в жилом массиве Киевского района города Донецка.

"Волонтеры InformNapalm обнаружили, что российские гибридные войска заранее перебрасывали тяжелые артиллерийские системы для эскалации напряжения и обстрелов позиций ВСУ 24 января на Донбассе, в том числе и рядом с зонами отвода украинских войск вблизи населенного пункта Золотое", - информируют в сообществе.

Напомним, 24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Так, обстрелы велись с запрещенных Минском артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе 23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометами калибра 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем.