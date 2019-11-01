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Бойовики на Донбасі у жовтні втратили майже сотню осіб, - штаб

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 10:19
Бойовики на Донбасі у жовтні втратили майже сотню осіб, - штаб
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

У жовтні було ліквідовано понад 30 терористів

Впродовж жовтня 2019 року втрати незаконних збройних формувань на Донбасі склали майже 100 осіб, з них понад 30 - безповоротні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, у жовтні незаконні збройні формування так званих "ДНР" та "ЛНР", а також підрозділи Російської Федерації втратили 96 осіб. У відомстві додали, що 33 бойовики були ліквідовані.

"Зауважимо, що це тільки достовірно підтверджені втрати ворога, які можуть бути меншими від реальних", - зазначили в штабі.

У штабі наголосили, що українські військові відкривають вогонь по противнику в разі загрози їх життю та здоров'ю, захоплення територій та проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Бойовики на Донбасі у жовтні втратили майже сотню осіб, - штаб

Нагадаємо, у четвер, 31 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі постраждали 2 українських військових. Бойовики впродовж доби 15 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

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