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Бойовики на Донбасі обмежують доступ ОБСЄ до кордону

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 11:30
Бойовики на Донбасі обмежують доступ ОБСЄ до кордону
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Про це свідчить звіт СММ ОБСЄ

Бойовики у зоні проведення ООС на Донбасі продовжують створювати перешкоди та відмовляють спостерігачам ОБСЄ у доступі до районів, прилеглих до непідконтрольних українській владі ділянок українсько-російського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний щоденний звіт СММ ОБСЄ.

Відповідно до звіту, у пункті пропуску на кордоні поблизу н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю місії залишити цей район.

Вказано також, що на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці два бойовики, один з яких був озброєний, наказали патрулю СММ залишити цей район.

Крім того, у двох окремих випадках на блокпості, розташованому приблизно за 600 м на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя), проросійські бойовики відмовили патрулям СММ у проїзді.

"У першому випадку член збройних формувань зупинив патруль місії, попросивши надати "маршрутний лист", і додав, що з міркувань безпеки спостерігачі не можуть їхати далі. Приблизно 30 хвилин потому на тому ж блокпості інший член збройних формувань відмовив патрулю СММ у проїзді, посилаючись на необхідність погодження від його "командира", - сказано у звіті.

Нагадаємо, на початку квітня Україна закликала ОБСЄ активніше фіксувати порушення РФ мінських угод.

Як писало РБК-Україна раніше, з території ОРДЛО обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ. В ОБСЄ повідомляли, що в безпілотник стріляли з великокаліберного кулемета біля непідконтрольного Довгого.

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