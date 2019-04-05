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Боевики обстреляли из пулемета беспилотник ОБСЕ

Новости » Происшествия    05.04.2019 - 16:14
Боевики обстреляли из пулемета беспилотник ОБСЕ
Фото: беспилотник ОБСЕ (flickr.com/osce_smmu)

Беспилотник обстреляли 20 марта

В пятницу, 5 апреля, с территории ОРДЛО обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter организации.

В ОБСЕ сообщили, что в беспилотник стреляли из крупнокалиберного пулемета возле неподконтрольного Довгого 20 марта.

Отметим, сегодня боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего ранения получил украинский военнослужащий. Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлено. Введен режим "красный".

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают глушить беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным отчета СММ ОБСЕ от 7 февраля, 5 февраля при осуществлении контрольного полета над временно неподконтрольными власти Украины районами Луганской области беспилотник дальнего радиуса действия Миссии временно терял сигнал GPS. Нарушение в работе произошло, по всей видимости, из-за глушения со стороны оккупантов. До этого боевики на Донбассе пригрозили сбивать беспилотники ОБСЕ.

 

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