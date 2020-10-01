Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

В четверг, 1 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований России. Оккупанты вели огонь с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

При этом отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая достигнутых 22 июля договоренностей", - говорится в сообщении.

Потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. Один военный получил осколочные ранения.

Кроме того, боевики спровоцировали пожары в Луганской области, в результате которых погибли уже девять человек.

Добавим, что за 29 сентября штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе.