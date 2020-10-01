ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Автор: РБК-Украина

В четверг, 1 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований России. Оккупанты вели огонь с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

При этом отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая достигнутых 22 июля договоренностей", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. Один военный получил осколочные ранения.

Кроме того, боевики спровоцировали пожары в Луганской области, в результате которых погибли уже девять человек.

Добавим, что за 29 сентября штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС