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Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

У четвер, 1 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був зафіксований один обстріл з боку збройних формувань Росії. Окупанти вели вогонь з автоматичної станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

При цьому наголошується, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

"Підрозділу Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням, неухильно дотримуючись досягнутих 22 липня домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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Втрат і поранень в результаті ворожих пострілів немає.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню. Один військовий отримав осколкові поранення.

Крім того, бойовики спровокували пожежі в Луганській області, в результаті яких загинуло дев'ять осіб.

Додамо, що за 29 вересня штаб ООС не зафіксував обстрілів на Донбасі.

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