ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 28 сентября, российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинская сторона придерживается договоренностей о полном прекращения огня от 27 июля.

"Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Кроме этого, военнослужащие вместе со спасателями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на участке размером около 10 гектаров неподалеку населенного пункта Нижнетеплое.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более двух гектаров территории и передали на уничтожение 13 взрывоопасных предметов.

Напомним, 27 сентября боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия 27 июля зафиксировали более тысячи нарушений.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС