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Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 17:41
Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 15 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Новоселовки Второй. Боевики обстреливали украинские позиции по противотанковых ракетных комплексов.

"Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили российским захватчикам, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" придерживался.

Напомним, 14 июня на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции 15 раз, один военнослужащий ранен.

Кроме того, 13 июня на Донбассе погиб украинский военный, и еще двое - получили ранения.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ООСДонбасс
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