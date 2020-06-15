Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

В результаті ворожого обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 15 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Обстріл зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Новоселівки Другий. Бойовики обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

"Українські військовослужбовці діяли рішуче і адекватно відповіли російським загарбникам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиша" дотримувався.

Нагадаємо, 14 червня на Донбасі бойовики обстріляли українські позиції 15 разів, один поранений військовослужбовець.

Крім того, 13 червня на Донеччині загинув український військовий, і ще двоє отримали поранення.

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Автор: РБК-Україна