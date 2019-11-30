ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе один раз нарушили перемирие

Новости » Общество     30.11.2019 - 18:23
Боевики на Донбассе один раз нарушили перемирие
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава ООС не зафиксировано

На Донбассе в течение текущих суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрел позиций украинских защитников боевики осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было.

В сообщении отмечается, что "российские оккупационные войска еще раз подтвердили свое антигуманное и равнодушное отношение к гражданскому населению Донбасса".

Так, 25 ноября 2019 сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области.

Украинский ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными, поскольку выведены из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований РФ.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 ноября, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Луганского, дважды недалеко от Водяного, Широкиного, Старогнатовки, Новотроицкого. Боевики применяли минометы 82-го калибра.

Также РБК-Украина писало, что с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе перейдут на зимний график работы. Пропуск граждан через линию разграничения будут осуществлять с 8:00 до 17:00.

На Донбассе погиб украинский военный В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь