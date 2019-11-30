Бойовики на Донбасі один раз порушили перемир'я

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу ООС не зафіксовано

На Донбасі протягом поточної доби, 30 листопада, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Обстріл позицій українських захисників бойовики здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не було.

У повідомленні наголошується, що "російські окупаційні війська ще раз підтвердили своє антигуманне байдуже ставлення до цивільного населення Донбасу".

Так, 25 листопада 2019 сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач і знеструмлені близько 260 приватних будинків в місті Мар'їнка Донецької області.

Український ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії в 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневої, залишаються знеструмленими, оскільки виведені з ладу лінії електропередач знаходяться в секторах ведення вогню збройних формувань РФ.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Луганського, двічі недалеко від Водяного, Широкино, Старогнатівки, Новотроїцького. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

Також РБК-Україна писало, що з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи. Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватимуть з 8:00 до 17:00.