ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Боевики на Донбассе обустраивают укрепления, используя мебель из разграбленных жилищ, - СЦКК

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 11:38
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Боевики продолжают пренебрегать правами и свободами украинских граждан на оккупированных территориях

Боевики на Донбассе обустраивают укрепления, используя мебель из разграбленных жилищ местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают пренебрегать правами и свободами украинских граждан на оккупированных территориях.

Так, украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ сообщает об очередных фактах размещения боевиками военной техники на Донбассе, а также об обустройстве ими укреплений в пределах жилой застройки.

"3 ноября 2018 года на северо-восточной окраине Золотого-5 БПЛА СММ зафиксировал проведение оккупантами работ по усовершенствованию ранее возведенных укреплений, для этого они использовали мебель из разграбленных жилищ местных жителей", - говорится в сообщении.

Боевики на Донбассе обустраивают укрепления, используя мебель из разграбленных жилищ, - СЦКК

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военных.

Добавим, также сообщалось, что контрольные пункты пропуска на Донбассе за прошедшие сутки, 5 ноября, пересекли свыше 37 тыс. человек.

В законопроекте о гуманитарном разминировании учли опыт Хорватии, - нардеп Рада сегодня рассмотрит закон о гуманитарном разминировании на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь