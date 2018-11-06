Боевики на Донбассе обустраивают укрепления, используя мебель из разграбленных жилищ, - СЦКК

Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Боевики продолжают пренебрегать правами и свободами украинских граждан на оккупированных территориях

Боевики на Донбассе обустраивают укрепления, используя мебель из разграбленных жилищ местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают пренебрегать правами и свободами украинских граждан на оккупированных территориях.

Так, украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ сообщает об очередных фактах размещения боевиками военной техники на Донбассе, а также об обустройстве ими укреплений в пределах жилой застройки.

"3 ноября 2018 года на северо-восточной окраине Золотого-5 БПЛА СММ зафиксировал проведение оккупантами работ по усовершенствованию ранее возведенных укреплений, для этого они использовали мебель из разграбленных жилищ местных жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военных.

Добавим, также сообщалось, что контрольные пункты пропуска на Донбассе за прошедшие сутки, 5 ноября, пересекли свыше 37 тыс. человек.