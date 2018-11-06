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Бойовики на Донбасі облаштовують укріплення, використовуючи меблі з розграбованих помешкань, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 11:38
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Бойовики продовжують нехтувати правами та свободами українських громадян на окупованих територіях

Бойовики на Донбасі облаштовують укріплення, використовуючи меблі з розграбованих помешкань місцевих жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, бойовики продовжують нехтувати правами та свободами українських громадян на окупованих територіях.

Так, українська сторона СЦКК з посиланням на звіт місії ОБСЄ повідомляє про чергові факти розміщення бойовиками військової техніки на Донбасі, а також про облаштування ними укріплень у межах житлової забудови.

"3 листопада 2018 року на північно-східній околиці Золотого-5 БПЛА СММ зафіксував проведення окупантами робіт з удосконалення раніше зведених укріплень, для цього вони використовували меблі з розграбованих помешкань місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Бойовики на Донбасі облаштовують укріплення, використовуючи меблі з розграбованих помешкань, - СЦКК

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що минула доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових.

Додамо, також повідомлялося, що контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 5 листопада, перетнули понад 37 тис. осіб.

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