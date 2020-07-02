Боевики на Донбассе обустраивают позиции на участке разведения

Представители миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали, что боевики на участке разведения сил и средств №3 в районе поселка Петровского начали обустраивать свои позиции. Эти действия были зафиксированы 29 июня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, трое боевиков находились на прежних позициях в районе разведения, двое из которых находились в недавно вырытой части уже имеющейся траншеи. В ОБСЕ отметили, что новая часть траншеи не была зафиксирована во время наблюдения 7 июня.

"Таким образом, этот факт является еще одним подтверждением того, что российско-оккупационные войска продолжают скрыто обустраивать фортификационные сооружения в пределах участка разведения сил и средств № 3 "Петровское", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный.

Кроме того, в течение июня российские вооруженные формирования на Донбассе потеряли 42 боевиков, еще 58 получили ранения.