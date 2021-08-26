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Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор Травневого

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Донбас, Четвер 26 серпня 2021 12:05
Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор Травневого Фото: у Травневому обстрілом вибило вікна (dn.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Окупаційні війська Російської Федерації напередодні ввечері обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе. Постраждалих в результаті інциденту не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну державну адміністрацію.

Повідомляється, що бойовики здійснили два постріли з АГС-17 у бік Травневого близько 18:40. Боєприпаси влучили у двір за адресою вул.Центральна, буд. № 4.

"Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджено скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалася в повітрі над городом, порослим кущами. Боєприпасів, які не вибухнули, не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу Травневого (dn.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вчора бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

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