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Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових із заборнених Мінськом мінометів

Новини » Надзвичайні події     03.04.2020 - 07:12
Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових із заборнених Мінськом мінометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед військовослужбовців немає

Протягом минулої доби 2 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких - із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Так, усю свою активність бойовики зосередили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Упродовж доби українські позиції поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою 24 міни, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вогонь російські найманці відкривали з напрямку окупованих населених пунктів Спартак, Каштанове і Мінеральне. По оборонцях Павлополя противник випустив шість мінометних мін калібру 120 мм. Отримавши відповідь, ворог припинив обстріли.

Три рази із застосуванням мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські найманці обстріляли околиці Пісків. Уже надвечір окупанти зі сторони Саханки випустили два десятки мін калібру 82 мм по опорних пунктах поблизу Широкіного.

Також 2 квітня з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог один раз обстріляв наші позиції біля Богданівки і двічі - поблизу Старогнатівки.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 мін, наші позиції поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Після відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 квітня, на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення. Всього бойовики 15 разів обстрілювали позиції ООС.

РБК-Україна писало, що 31 березня, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації загинув командир 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029, лейтенант Олександр Маланчук. Ще двоє військових отримали поранення.

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