Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение текущих суток, 20 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Золотого-4 по направлению Первомайска, Орехово по направлению Золотого-5. Тут боевики применили автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.