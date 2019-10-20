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Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових з гранатометів

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 19:34
Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових з гранатометів
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики з початку доби два рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом поточної доби, 20 жовтня, збройні формування РФ і її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Золотого-4 за напрямом Первомайська, Горіхово за напрямом Золотого-5. Тут бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети.

протягом поточної доби в результаті обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 19 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, поранений один військовий.

Бойовики на Донбасі застосували заборонені гранатомети і міномети На Донбасі з початку доби бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ
Теми: Новини ООС
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