Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из артиллерийских систем

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики семь раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе с начала суток, 21 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Пивденного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки - из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, в течение прошлых суток, 20 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.