Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових з артилерійських систем

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики сім раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі з початку доби, 21 вересня, збройні формування РФ і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Водяного - з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Лебединського - з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Південного - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; поблизу Новозвановки - з ручного протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 вересня, збройні формування РФ і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл велися з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.