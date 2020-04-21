Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС в районі Кримського

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В результаті обстрілу втрат серед українських військових немає

Бойовики на Донбасі сьогодні, 21 квітня, обстріляли сили операції Об'єднаних сил в районі Кримського. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Михайло Шаравара.

За його словами, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили мінські домовленості

"Випустили 4 міни 120 калібру по українським захисникам в районі Кримського, що на Луганському напрямку. За наявною інформацією, втрат з боку підрозділів Об'єднаних сил внаслідок обстрілу немає", - зазначив Шаравара.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що засідання контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі проходять щотижня у форматі відеоконференції. Наступна зустріч відбудеться 22 квітня, на ній сторони обговорять ділянки розведення сил і засобів.

Крім того, він підкреслив, що Київ продовжить працювати над звільненням полонених українців.

"Якщо завтра нам запропонують обмін одного на одного, ми теж будемо радіти. І будемо обмінювати. Наступний крок - ми хочемо обміняти тих людей, про яких ми говорили, що перебувають або в Криму, або в Росії. Це трохи складніше, тому що паралельно - коронавірус ", - заявив Зеленський.