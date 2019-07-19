Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС з гранатометів

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 19 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог три рази порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Широкиного та поряд Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у районі проведення операції Об’єднаних сил 18 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на міні загинув один український військовий, двох поранено під час обстрілів.