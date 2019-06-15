Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС с помощью артиллерии

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики также применили минометы с калибром 120 и 80 мм, всего 24 обстрелы

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил в течение прошлых суток, 14 июня, в результате усиленных обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии и минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял украинские позиции возле населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Красногоровка, Гнутово, Водяное, Лебединское, Широкино.

А в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских бойцов были обстреляны 9 раз. Обстрелы велись в сторону н.п. Пивденное, Попасная, Золотое-4, Станица Луганская.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 14 июня одного оккупанта было уничтожено", - добавили в пресс-центре.

От начала субботы, 15 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза у н.п. Лебединское, Авдеевка, Станица Луганская.

Напомним, 13 июня на Донбассе боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.