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Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС іздопомогою артилерії

Новини » Суспільство    15.06.2019 - 07:20
Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС іздопомогою артилерії
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики застосували також міномети із калібром 120 та 80 мм, всього 24 обстріли

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 14 червня, внаслідок посилених обстрілів з боку бойовиків був поранений один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, із них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм.

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - додали в ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв українські позиції біля населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Красногорівка, Гнутове, Водяне, Лебединське, Широкине.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських бійців були обстріляні 9 разів. Обстріли велися у бік н.п. Південне, Попасна, Золоте-4, Станиця Луганська.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено", - додали в прес-центрі.

Від початку суботи, 15 червня, противник обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази біля н.п. Лебединське, Авдіївка, Станиця Луганська.

Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС іздопомогою артилерії

Нагадаємо, 13 червня на Донбасі бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

На Донбасі поранений один український військовий Бойовики на Донбасі посилили обстріли українських позицій
Теми: Новини ООС
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