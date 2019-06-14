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На Донбассе ранен один украинский военный

Новости » Общество    14.06.2019 - 19:42
На Донбассе ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 14 июня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, одного военного ранили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил, а именно в районе населенного пункта Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил, а именно: в районе населенного пункта Пивденное, вблизи Попасной, Новгородское.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня на Донбассе боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

 

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Темы: Новости ООС
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