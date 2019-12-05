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Боевики на Донбассе обстреляли Широкино и Новолуганское

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 07:16
Боевики на Донбассе обстреляли Широкино и Новолуганское
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Всего за сутки зафиксировано 3 обстрела

За прошедшие сутки, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрелы неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Широкиного, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

РБК-Украина писало, что по информации украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из России прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.

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