Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометов. Ранен украинский воин
Фото: на Донбассе получил ранение военный ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле села Широкино. В результате получил ранение украинский воин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. Воина транспортировали в лечебное учреждение, а его состояние - средней тяжести.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.