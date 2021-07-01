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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометов. Ранен украинский воин

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Широкино, Четверг 01 июля 2021 14:23
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометов. Ранен украинский воин Фото: на Донбассе получил ранение военный ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле села Широкино. В результате получил ранение украинский воин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. Воина транспортировали в лечебное учреждение, а его состояние - средней тяжести.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим "тишины" за сутки.

Ранее США назвали главное препятствие на пути к миру на Донбассе.

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Донбасс ООС
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