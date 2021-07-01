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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з гранатометів. Поранено українського воїна

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Широкине, Четвер 01 липня 2021 14:23
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з гранатометів. Поранено українського воїна Фото: на Донбасі отримав поранення військовий ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС біля села Широкине. В результаті отримав поранення український воїн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Воїна транспортували до лікувального закладу, а його стан - середньої тяжкості.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим "тиші" за добу.

Раніше США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі.

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