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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения

Донбасс, Суббота 25 июля 2020 14:16
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Потерь среди защитников нет

От начала суток боевики на Донбассе трижды нарушали режим "тишины". Во время обстрелов они использовали гранатометы, пулеметы и минометы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, около 10:30 российские оккупационные войска совершили три выстрела из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных сил неподалеку Причепиловки. Также на рассвете из минометов они обстреляли защитников Опытного.

Кроме того, боевики вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС возле Водяного.

Украинские военные в ответ на обстрелы оккупантов отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств. Потерь среди защитников нет.

Напомним, в течение последних суток, 24 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Добавим, 23 июля боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ООС, ранив двух украинских военных.

Также РБК-Украина писало, что Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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