Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з важкого озброєння

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Втрат серед захисників немає

Від початку доби бойовики на Донбасі тричі порушували режим "тиші". Під час обстрілів вони використовували гранатомети, кулемети та міномети.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, близько 10:30 російські окупаційні війська здійснили три постріли зі станкового протитанкового гранатомету по позиціях Об'єднаних сил неподалік Причепилівки. Також на світанку з мінометів вони обстріляли захисників Опитного.

Крім того, бойовики вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів по позиціях ООС біля Водяного.

Українські військові у відповідь на обстріли окупантів відповідали прицільним вогнем з чергових вогневих засобів. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, протягом останньої доби, 24 липня, озброєні формування РФ на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню.

Додамо, 23 липня бойовики на Донбасі 8 раз обстріляли позиції ООС, поранивши двох українських військових.

Також РБК-Україна писало, що Тристороння контактна група узгодила повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.