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Боевики на Донбассе обстреляли Новотошковское и Майорськ

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 12:23
Боевики на Донбассе обстреляли Новотошковское и Майорськ
Иллюстративное фото (ООС)

Украинская сторона СЦКК сообщила о вышеуказанных фактах представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты Новотошковское и Майорськ, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные Украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская сторона СЦКК сообщила о вышеуказанных фактах представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призвала зафиксировать их. Кроме того, СЦКК указала на нарушения боевиками режима прекращения огня.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования РФ нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня коварно 10 сентября осуществили обстрелы населенных пунктов Новотошковское и Майорськ применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм Всего противник выпустил 9 мин", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил Донбассе 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, четыре военнослужащих получили ранения, еще два - боевые травмирования.

Кроме того, РБК-Украина писало, что ремонтные работы на моста в Станице Луганской не могут начаться, так как боевики не выполнили демонтаж фортификационных сооружений.

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