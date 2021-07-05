Боевики на Донбассе обстреляли камеру ОБСЕ возле шахты "Октябрьская"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об очередном нарушении на Донбассе на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. В районе шахты "Октябрская" камера наблюдения ОБСЕ подверглась обстрелу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ .

2 июля патруль Миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте "Октябрьская" для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса на одной из камер.

"По оценке, оно образовалось в результате недавнего попадания пули из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Перебои в работе данной камеры начались еще во второй половине дня 18 июня. Тогда когда команда Миссии утратила возможность дистанционно вращать камеру.

Однако вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь ней совсем были утрачены.

Наблюдатели заменили поврежденную камеру и проведут дальнейший анализ.

Также ОБСЕ отмечает, что интерес к данной камере со стороны вооруженных формирований был замечен и раньше.

За день до того, как камера в первый раз вышла из строя (17 апреля), наблюдатели видели, как двое мужчин в одежде военного типа прикрепили к мачте, на которой установлена система видеонаблюдения СММ, металлическую рамку с предметом, похожим на купольный кожух видеокамеры.

Тогда команде ОБСЕ пришлось временно отключить эту систему видеонаблюдения для предотвращения возможного вмешательства в мониторинг.

Еще раньше, в июне 2020 года, эта система видеонаблюдения была повреждена неустановленным боеприпасом.