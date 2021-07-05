Бойовики на Донбасі обстріляли камеру ОБСЄ біля шахти "Жовтнева"

Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє про чергове порушення на непідконтрольній на Донбасі українському уряду території Донецької області. У районі шахти "Жовтнева" камера спостереження ОБСЄ піддалася обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ .

2 липня патруль місії прибув до місця розміщення системи відеоспостереження СММ на шахті "Жовтнева" для проведення запланованого технічного обслуговування несправної камери. Під час техобслуговування спостерігачі помітили отвір в передній і задній частинах корпусу на одній з камер.

"За оцінкою, воно утворилося в результаті недавнього попадання кулі зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Перебої в роботі даної камери почалися ще в другій половині дня 18 червня. Тоді коли команда місії втратила можливість дистанційно обертати камеру.

Однак увечері 28 червня відеосигнал камери і зв'язок нею зовсім були втрачені.

Спостерігачі замінили пошкоджену камеру і проведуть подальший аналіз.

Також ОБСЄ зазначає, що інтерес до даної камери з боку збройних формувань був помічений і раніше.

За день до того, як камера вперше вийшла з ладу (17 квітня), спостерігачі бачили, як двоє чоловіків в одязі військового типу прикріпили до щогли, на якій встановлена система відеоспостереження СММ, металеву рамку з предметом, схожим на купольний кожух відеокамери.

Тоді команді ОБСЄ довелося тимчасово відключити цю систему відеоспостереження для запобігання можливого втручання в моніторинг.

Ще раніше, в червні 2020 року, ця система відеоспостереження була пошкоджена невстановленим боєприпасом.