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Боевики на Донбассе обстреляли и глушили беспилотник ОБСЕ

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ. В понедельник, 22 марта, оккупанты сначала обстреляли, а потом заглушили беспилотник ОБСЕ.

Об этом сообщил командование операции Объединенных сил.

Утром понедельника наблюдатели запустили беспилотник вблизи Спартака в 9 километрах от оккупированного Донецка. Когда беспилотник пролетал над оккупированной территорией, в его сторону было сделано 8 выстрелов из стрелкового оружия, а также было зафиксировано препятствие сигналу GPS.

После этого миссия посадила беспилотник и, переместившись на северо-западную окраину Донецка, продолжила работу. Однако около 10 часов утра оккупанты снова начали глушить сигнал GPS, в результате чего наблюдатели потеряли контроль над беспилотником. Вернуть контроль над БПЛА больше не удалось.

"БПЛА Миссии испытывали препятствий глушением и во время работы вблизи населенных пунктов Веселое и Лебединское в Донецкой области и вблизи Золотого в Луганской области", - добавили в командовании ООС.

Напомним, на прошлой неделе боевики минимум трижды препятствовали работе беспилотников ОБСЕ на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, в посольстве США призвали Россию не препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе и допустить наблюдателей на оккупированную территорию.

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Новости Украины ОБСЕДонбассбоевикибеспилотник
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