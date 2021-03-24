Боевики на Донбассе обстреляли и глушили беспилотник ОБСЕ

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ. В понедельник, 22 марта, оккупанты сначала обстреляли, а потом заглушили беспилотник ОБСЕ.

Утром понедельника наблюдатели запустили беспилотник вблизи Спартака в 9 километрах от оккупированного Донецка. Когда беспилотник пролетал над оккупированной территорией, в его сторону было сделано 8 выстрелов из стрелкового оружия, а также было зафиксировано препятствие сигналу GPS.

После этого миссия посадила беспилотник и, переместившись на северо-западную окраину Донецка, продолжила работу. Однако около 10 часов утра оккупанты снова начали глушить сигнал GPS, в результате чего наблюдатели потеряли контроль над беспилотником. Вернуть контроль над БПЛА больше не удалось.

"БПЛА Миссии испытывали препятствий глушением и во время работы вблизи населенных пунктов Веселое и Лебединское в Донецкой области и вблизи Золотого в Луганской области", - добавили в командовании ООС.